Invitan a capacitación para senderistas en primeros auxilios

Con el objetivo de concientizar y capacitar a las y los chihuahuenses que practican senderismo en el municipio, instructores del Cuerpo de Bomberos Marte Corona, bombero segundo; Marco Antonio Fernández, paramédico bombero; Aaarón Gilberto Quintana, bombero segundo y Edgar Caro, bombero de Academia, del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU) invitan a participar en un curso preventivo sobre seguridad y primeros auxiios en zonas naturales abiertas.

La capacitación se realizará los domingos 6 y 13 de noviembre, y está dirigida a grupos organizados de senderistas, quienes recibirán orientación en medidas de prevención y atención médica prehospitalaria, con el fin de prepararlos para actuar ante situaciones básicas de emergencia.

Entre los temas que se abordarán destacan el soporte vital básico, la atención de fracturas, quemaduras, picaduras o mordeduras de serpiente, así como el control de hemorragias, de manera que los participantes puedan brindar ayuda oportuna mientras arriban los servicios de emergencia.

Con estas acciones, el ISSCUU busca fomentar la cultura de la prevención y autoprotección entre quienes practican este deporte, brindando herramientas para hacer de sus caminatas una experiencia más segura.

Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 614 200 48 00, extensión 4617, para obtener más información sobre fechas, horarios y requisitos de inscripción.