Recorre síndica los Girasoles para verificar servicios

Como parte del programa “Sindicatura en tu Colonia”, la Síndica Municipal Olivia Franco y su equipo de trabajo visitaron la Colonia Girasoles con el objetivo de verificar la calidad de los servicios públicos y verificar la correcta aplicación de los recursos municipales.

Durante su visita, la Síndica mantuvo un diálogo directo con vecinas y vecinos, escuchando sus preocupaciones y atendiendo las situaciones que afectan su entorno.

“No hay mejor forma de entender las necesidades de una colonia que caminando sus calles y hablando con su gente. Nuestro deber es estar cerca, no siempre detrás de un escritorio, y asegurarnos de que el recurso público se aplique donde realmente se necesita”, expresó Olivia Franco.

“Como servidoras y servidores públicos, tenemos la obligación de trabajar con responsabilidad, transparencia y compromiso. Supervisar el trabajo municipal no es solo una función administrativa, es un acto de rendición de cuentas ante la gente”, agregó.

Principales observaciones durante la visita:

• El parque de la colonia presenta buen mantenimiento general, solo se detectó graffiti en el kiosco principal.

• Además, se encontró una tapa de registro eléctrico dañada, lo que representa un riesgo para peatones.

Durante el diálogo con vecinas y vecinos, se identificaron las siguientes problemáticas:

• Recolección de basura irregular

• Fallas en el alumbrado público

• Deterioro de la carpeta asfáltica en la Avenida del Carruaje y de la Plaza

Todas las observaciones y solicitudes fueron canalizadas a las áreas correspondientes para su atención y seguimiento.