Realizan 3er Foro “Juntos por tu Futuro” del nivel Superior en Parral

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) inició el 3er Foro “Juntos por tu Futuro” en la ciudad de Parral, que tiene como objetivo fortalecer la Educación Superior y fomentar la articulación entre las instituciones y el sector productivo.

La inauguración del evento fue presidida por el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez y contó con la presencia del director de Planeación, Evaluación e Informática de las universidades tecnológicas y politécnicas, Juan Alberto Juárez.

Durante 3 días, representantes de más de 40 instituciones públicas y privadas participarán en conferencias magistrales, mesas de trabajo y actividades complementarias.

Estas acciones están diseñadas para detonar ideas innovadoras, fortalecer capacidades institucionales y construir una visión compartida entre la academia, los sectores sociales y productivos.

“Hoy la educación Superior debe estar en estrecha vinculación con el entorno productivo y social, para formar profesionistas con visión, ética y sentido de la responsabilidad, capaces de transformar positivamente su entorno”, indicó en su mensaje de bienvenida.

“Este Foro representa una oportunidad para fortalecer redes de aprendizaje, compartir experiencias exitosas y acrecentar conocimientos, a través de la colaboración y diálogo académico”, añadió el funcionario.

Como parte de la jornada se llevará a cabo el II Concurso Emprendedor “Juntos por tu Futuro”, donde se presentarán 27 proyectos de emprendimiento elaborados por estudiantes de distintas universidades.

Además, en reconocimiento a su excelencia académica, se entregarán distinciones a 60 estudiantes provenientes de diversas instituciones públicas y privadas.