HomeRegionalRealizan 3er Foro “Juntos por tu Futuro” del nivel Superior en Parral
Regional

Realizan 3er Foro “Juntos por tu Futuro” del nivel Superior en Parral

La redacciónchihuahuacongresodestacadoparral

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) inició el 3er Foro “Juntos por tu Futuro” en la ciudad de Parral, que tiene como objetivo fortalecer la Educación Superior y fomentar la articulación entre las instituciones y el sector productivo.

La inauguración del evento fue presidida por el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez y contó con la presencia del director de Planeación, Evaluación e Informática de las universidades tecnológicas y politécnicas, Juan Alberto Juárez.

Durante 3 días, representantes de más de 40 instituciones públicas y privadas participarán en conferencias magistrales, mesas de trabajo y actividades complementarias.

Estas acciones están diseñadas para detonar ideas innovadoras, fortalecer capacidades institucionales y construir una visión compartida entre la academia, los sectores sociales y productivos.

“Hoy la educación Superior debe estar en estrecha vinculación con el entorno productivo y social, para formar profesionistas con visión, ética y sentido de la responsabilidad, capaces de transformar positivamente su entorno”, indicó en su mensaje de bienvenida. 

“Este Foro representa una oportunidad para fortalecer redes de aprendizaje, compartir experiencias exitosas y acrecentar conocimientos, a través de la colaboración y diálogo académico”, añadió el funcionario.

Como parte de la jornada se llevará a cabo el II Concurso Emprendedor “Juntos por tu Futuro”, donde se presentarán 27 proyectos de emprendimiento elaborados por estudiantes de distintas universidades. 

Además, en reconocimiento a su excelencia académica, se entregarán distinciones a 60 estudiantes provenientes de diversas instituciones públicas y privadas.

Tags :chihuahuacongresodestacadoparral