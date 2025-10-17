Muere exgitarrista de Kiss, Ace Frehley

Fuente: El Financiero

Tras una hospitalización de emergencia, se confirmó la muerte de Ace Frehley, exguitarrista y uno de los miembros fundadores de KISS, a los 74 años, a solo unas semanas de cancelar conciertos lo que restaba del año.

En un comunicado emitido por la familia a medios estadounidenses, como Variety y TMZ, explicaron que el famoso músico estuvo rodeado de sus seres queridos al momento de trascender.

“Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo”, dijeron.

Fuentes cercanas revelaron a medios locales, como TMZ, que al guitarrista presentó un derrame cerebral tras caerse en su estudio de grabación hace unas semanas, por lo que fue llevado de inmediato a un hospital.

El legendario músico fue conectado a un soporte vital, pues el derrame le provocó daño permanente. Después de su accidente cerebrovascular y de días meditando la decisión, su familia decisión desconectarlo del ventilador que lo mantenía ‘con vida’.