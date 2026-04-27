Sofocan Bomberos incendio en menos de media hora en El Pasito; ocho locales afectados

El incendio registrado la mañana de este día fue controlado por elementos del H. Cuerpo de Bomberos, dejando un saldo de ocho locales con daños por fuego.

De acuerdo con el reporte, el siniestro inició a las 11:24 horas y fue sofocado en su totalidad a las 11:49 horas, gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia.

A la llegada de los bomberos, una mujer presentaba quemaduras de primer grado, por lo que fue trasladada a un hospital para su valoración médica. Hasta el momento no se ha dado a conocer su estado de salud. Asimismo, un hombre resultó lesionado.

Elementos de emergencia continúan en el lugar realizando labores de revisión y seguridad.