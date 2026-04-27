Diputada Xóchitl Contreras fortalece apoyo a la educación en escuela primaria del distrito 5

Ciudad Juárez, Chih.- Reafirmando su compromiso con la educación y con las familias, la diputada Xóchitl Contreras visito una escuela primaria del Distrito 5, donde fue electa, con el objetivo de dar seguimiento a la actividad que se realiza en el congreso del estado por el mes del niño, niña diputada.

Durante su recorrido por la escuela primaria Aída Herrera, la legisladora convivió con alumnas, alumnos y docentes, conociendo de primera mano las necesidades y el esfuerzo diario que se realiza dentro de las aulas. En este encuentro, destacó el emotivo momento en el que conoció a una niña de excelencia, quien será representante de la niñez del distrito 5,y que tendrá la oportunidad de acercarse al trabajo que se realiza desde el Congreso del Estado.

Como parte de su compromiso, la diputada entregó un apoyo económico destinado a mejorar las condiciones del plantel, fortaleciendo así los espacios donde niñas y niños se forman día a día. Con esta acción, la escuela Aída Herrera se suma a las instituciones educativas que reciben respaldo del Congreso del Estado de Chihuahua para impulsar su desarrollo.

“Es en nuestras escuelas donde se construye el futuro de Juárez. Por eso, es fundamental estar cerca, escuchar y apoyar para que nuestras niñas y niños tengan mejores oportunidades”, expresó.

Estas acciones reflejan un trabajo cercano a la gente, desde y con el congreso del estado, seguimos construyendo mejores condiciones para la niñez juarense y sus familias.