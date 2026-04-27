Reconoce Gobierno Municipal a policías y bomberos por su vocación de servicio

el objetivo de reconocer el compromiso, la valentía y la entrega diaria de quienes trabajan por la seguridad de las familias chihuahuenses, el Gobierno Municipal realizó la entrega de bonos de alto impacto a elementos destacados de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

En esta ocasión, fueron reconocidos 59 policías y 19 bomberos que sobresalieron por su profesionalismo, resultados y desempeño ejemplar en el cumplimiento de sus funciones.

Las y los beneficiarios agradecieron este reconocimiento y coincidieron en que este tipo de incentivos fortalecen su motivación para continuar desempeñando su labor con mayor compromiso y dedicación al servicio de la ciudadanía.

Tal es el caso de Vanessa Torres, bombera de academia con ocho meses de servicio en el Heroico Cuerpo de Bomberos, quien compartió que su labor implica grandes retos y exige esfuerzo constante; sin embargo, aseguró que su vocación y preparación la impulsan diariamente a servir y proteger a la comunidad.

Asimismo, destacó que este tipo de estímulos representan un impulso para continuar dando lo mejor de sí en cada servicio.

Vanessa Torres se encontraba de guardia en la estación número 6, ubicada en la colonia Los Arroyos, al norte de la ciudad, cuando se activó la alarma de emergencia. Junto con el personal en turno, abordó de inmediato una máquina extintora para atender el reporte de un incendio de vehículos transportados en un camión tipo “madrina” sobre la carretera a Ciudad Juárez.

Gracias a la rápida intervención de las y los elementos, se logró controlar la situación, eliminar riesgos mayores y brindar apoyo al conductor afectado, acción por la cual Vanessa fue considerada para recibir este bono de alto impacto.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reconoce y respalda la labor de quienes diariamente arriesgan su integridad para salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias chihuahuenses.