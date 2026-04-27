Arranca SEyD construcción de techumbre en plantel de Cusihuiriachi

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) inició la construcción de una techumbre en el Centro Regional de Educación Integral (CREI) Cultura Campesina, en Cusihuiriachi.

La obra consiste en la construcción de una superficie metálica de 16 x 30 metros, con una inversión total de un millón 875 mil pesos.

Esto permitirá a las y los estudiantes contar con un espacio adecuado para la realización de actividades cívicas, deportivas y recreativas, frente a las condiciones climáticas de la región.

Durante su intervención, Luis Iván Ortega, director general del Ichife, destacó que este tipo de acciones forman parte del trabajo coordinado entre los distintos niveles de Gobierno en beneficio de la comunidad.

La presidenta municipal Blanca Estela Marioni reconoció la suma de esfuerzos entre instituciones, que hacen posible llevar oportunidades nuevas para el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

En el acto se contó además con la presencia del director del CREI, Juan Alberto Huerta; el supervisor de Zona 103, Daniel Rentería; la regidora Norma Gutiérrez y la presidenta de la Sociedad de Padres, Gabriela González.