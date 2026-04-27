Valoración y atención bucal: Municipio ofrece consulta dental para niñas y niños

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa a la ciudadanía que cuenta con servicio de consulta dental para niñas y niños a partir de los 6 años de edad.

Este servicio permite realizar una valoración para detectar a tiempo problemas en la salud bucal y brindar la atención necesaria en cada caso.

Se recomienda acudir a consulta si se presentan caries, aumento de volumen en encías, cambios de coloración en algún diente o sensibilidad, ya que atender estos signos a tiempo ayuda a evitar complicaciones.

Además, las revisiones dentales ayudan a mantener una buena higiene bucal y a cuidar el desarrollo adecuado de los dientes en niñas y niños.

Cabe señalar que dicho servicio tiene costo y en caso de las infancias, se aplican descuentos, como parte del compromiso de ofrecer atención profesional a precios justos.

Para agendar una cita, puedes comunicarte al 072, en las extensiones 2259, 2260 y 2261.

El Gobierno Municipal continuará acercando este tipo de servicios para el cuidado de la salud de las familias chihuahuenses.