Netanyahu advirtió que el arsenal de misiles y drones de Hezbollah sigue siendo una amenaza para Israel

fuente: infobae

El primer ministro israelí afirmó que el grupo terrorista aún conserva cerca del 10% de su arsenal inicial y que estos recursos preocupan a las comunidades del norte país

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que el arsenal de cohetes y vehículos aéreos no tripulados en manos de Hezbollah representa todavía un riesgo considerable para la población del norte de Israel, a pesar de los avances logrados por las Fuerzas de Defensa israelíes en el sur del Líbano.

“Aún quedan dos amenazas clave de Hezbollah: los cohetes 122 mm y los drones. Esto exige una combinación de actividad operativa y tecnológica”, declaró Netanyahu durante una conferencia con el alto mando militar.

El mandatario israelí señaló que los ataques realizados desde el inicio de la escalada con el Líbano han reducido el inventario de misiles de la milicia chiita a solo un 10% de lo que poseía al comenzar el conflicto.