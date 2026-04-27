Capturan a El Jardinero, considerado como sucesor de El Mencho en el CJNG

fuente: infobae

Fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias El Jardinero, quien es identificado como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

La captura fue informada por Omar García Harfuch el 27 de abril. El funcionario destacó que el sujeto capturado, considerado uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es requerido por autoridades tanto de México como de Estados Unidos, en este último país con fines de extradición.

“Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares”, escribió García Harfuch en sus redes sociales.

La detención de El Jardinero fue resultado de operaciones realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Uno de los comandantes regionales del CJNG

La Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) señala que el hombre cuenta con los alias Commandante, Gabriel Raigosa Plascencia, El Bravo 2, Audi, y Mata Jefes