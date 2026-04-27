“No puedo hablar aún”: Maru sobre Senado y cambios en gabinete

La gobernadora María Eugenia Campos Galván evitó pronunciarse sobre una posible comparecencia ante el Senado de la República y sobre eventuales ajustes en su gabinete, al señalar que no puede emitir declaraciones debido a una investigación en curso.

Cuestionada por medios de comunicación, la mandataria fue tajante al limitar su postura: “estamos bajo investigación”, sin detallar el alcance del proceso ni confirmar si acudirá al llamado legislativo relacionado con los hechos ocurridos en la sierra de Chihuahua, donde murieron dos agentes tras el aseguramiento de un presunto narcolaboratorio.

Pese a la reserva, Campos Galván envió un mensaje a la ciudadanía, en el que aseguró que su administración mantendrá la estrategia contra el crimen organizado y continuará actuando bajo principios de legalidad y transparencia.

Cabe recordar que previamente la titular del Ejecutivo estatal anunció la creación de una unidad especializada para esclarecer los hechos registrados entre el 17 y el 19 de abril, en un caso que mantiene atención a nivel nacional e internacional.