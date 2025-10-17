Tras acusaciones, retira Chivas jersey de Omar Bravo del museo

Fuente: Infobae

Por: Luz Coello

El caso de Omar Bravo ha generado una serie de reacciones en el ámbito deportivo, el ex futbolista de Chivas fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado. El 10 de octubre se llevó a cabo su primera audiencia, la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) determinó que el el histórico goleador del club Guadalajara permanecerá en prisión preventiva por seis meses.

La decisión de las autoridades provocó que Chivas tomara acciones al respecto; desde que se dio a conocer la posible participación del ex delantero en el caso de abuso sexual, algunos aficionados sugirieron que el club debía de retirar su imagen del museo, el cual se encuentra en el Estadio Akron.

Recientemente, aficionados reportaron que Chivas quitó el jersey de Omar Bravo, también ocultaron la imagen que reconocía su histórica cifra de 160 goles con la camiseta rojiblanca.