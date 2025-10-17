Responde Maduro ante operaciones de la CIA

Fuente: El Tiempo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que el Gobierno de Donald Trump ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) “acabar” con Venezuela, luego de que el mandatario estadounidense confirmara que autorizó a la institución a que realizara operaciones encubiertas en el país suramericano.

“El Gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. (…) Jamás ningún Gobierno anterior, desde que la CIA existe, dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y acabar a los países“, manifestó Maduro en un Congreso nacional de cocineras, transmitido por el canal estatal VTV.

Asimismo, el líder chavista indicó que “por primera vez en la historia” un Gobierno en Estados Unidos dice que ha “dado autorización y orden para ir a atacar a un país”, pero, añadió, los venezolanos están unidos ante lo que tildó como una “burda y grosera política intervencionista para un cambio de régimen” en Venezuela.

“Ellos con su guerra psicológica quieren atemorizar al pueblo, dividir al pueblo, quieren desmoralizar al pueblo, quieren hacerle daño a nuestro país (…). Aquí el pueblo está firmemente unido”, expresó.

Maduro aseguró que la CIA ha “conspirado” contra Venezuela durante los últimos 26 años, desde el inicio del Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez -quien asumió el poder en 1999 y murió en marzo de 2013- y también a lo largo de su propia gestión.

En este sentido, señaló que los 10 estadounidenses que Venezuela entregó el pasado julio a Estados Unidos eran “terroristas de la CIA convictos y confesos”, en referencia al intercambio que acordó por la liberación de 252 venezolanos que estaban detenidos en El Salvador, a donde llegaron tras ser enviados por el Gobierno de Trump en marzo.