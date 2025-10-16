Prevén más lluvias y frío en varios estados

Fuente: Excelsior

Por: JC Segundo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este jueves 16 de octubre de 2025, el cual prevé frío y lluvias.

El sistema frontal número 7 se extenderá con características de estacionario sobre el norte del país, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, ocasionará temperaturas bajas y rachas fuertes de viento; así como lluvias fuertes en Chihuahua y Coahuila.

La onda tropical número 38 recorrerá lentamente la península de Yucatán y ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en esa región.

Un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Oriental, en interacción con una circulación ciclónica en altura sobre el noreste mexicano, originará lluvias e intervalos de chubascos y posible caída de granizo en el noreste y oriente del territorio nacional.

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Oaxaca, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca, muy fuertes en Guerrero, además de oleaje elevado en costas de dichos estados.

Asimismo, canales de baja presión sobre el interior del país, el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan lluvias fuertes para este 16 de octubre de 2025 en los siguientes estados:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Sierra y Soconusco) y Oaxaca (regiones Sierra Sur, Costa e Istmo).

Chiapas (regiones Sierra y Soconusco) y Oaxaca (regiones Sierra Sur, Costa e Istmo). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (costa), Jalisco (costa), Guerrero (este y sureste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte).

Nayarit (costa), Jalisco (costa), Guerrero (este y sureste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur y noreste), Coahuila (noroeste), Durango (occidente), Sinaloa (sur), Colima (costa), Michoacán (costa), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Campeche (sur).