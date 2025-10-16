Conectan Estado y Municipio comunidades rarámuris

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en coordinación con el Gobierno Municipal de Guachochi, inauguró la construcción del camino que une a la comunidad rarámuri de Somarachi con localidades vecinas, marcando un avance significativo en conectividad, desarrollo y acceso a servicios esenciales para las familias de la zona, según indicó la Presidencia Municipal de Guachochi.

Agregó que fue gracias a la gestión realizada por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Rural, que se logró concretar esta obra tan esperada, que permitirá mejorar el acceso a servicios de salud, educación y transporte, fortaleciendo así el desarrollo social y económico de las comunidades beneficiadas.

El alcalde José Miguel Yáñez agradeció el respaldo de la Gobernadora del Estado, Maru Campos, quien a través de la Secretaría de Desarrollo Rural destinó los recursos y maquinaria necesarios para la ejecución del proyecto, con una inversión de 320 horas máquina, logrando concluir un tramo de 7 kilómetros que, por las condiciones del terreno, representó un reto técnico importante.

Durante la jornada, las familias rarámuri celebraron con una ceremonia tradicional la culminación del camino, símbolo de unión y esperanza para su comunidad.

Además, como parte del programa “Juntos por la Sierra”, se llevó a las familias de Somarachi y comunidades cercanas apoyos alimentarios con maíz y frijol, así como la entrega de útiles escolares a niñas y niños de la región, reafirmando el compromiso del gobierno estatal y municipal con el desarrollo integral de las comunidades serranas.

Destacó que con esta obra, Somarachi y las localidades vecinas inician una nueva etapa de conexión y oportunidades, demostrando que cuando se trabaja en conjunto, los resultados se traducen en progreso para las familias de la Sierra Tarahumara.