Conquista Jonathan Arias Cruz título de MMA en Texas

El peleador mexicano Jonathan Arias Cruz, originario de Cuauhtémoc, Chihuahua, se coronó campeón en la división de peso pluma (145 libras) durante un reciente evento de artes marciales mixtas (MMA) celebrado en Texas, Estados Unidos.

Arias Cruz mostró gran destreza y preparación en el octágono, logrando imponerse ante sus rivales y llevándose el cinturón que lo consagra como campeón. Su victoria representa no solo un triunfo personal, sino también un reconocimiento al talento de los atletas chihuahuenses en el ámbito internacional.

Este logro consolida a Jonathan Arias Cruz como una figura emergente en la categoría de 145 libras, y se ha convertido en motivo de orgullo para la comunidad mexicana y la afición de las MMA, que sigue de cerca el desarrollo de sus deportistas en competencias de alto nivel.