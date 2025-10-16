Presentará Alex Domínguez informe legislativo el 18 de octubre

En su primer año legislativo, el diputado federal por Chihuahua, Alex Domínguez presentó iniciativas fundamentales para fortalecer la justicia y la protección a las víctimas de violencia de género, destacando la Ley Mya y la propuesta de creación de tribunales especializados en violencia de género en el estado.

La Ley Mya busca cerrar lagunas legales y establecer penas de prisión para adolescentes que cometan tentativa de feminicidio, garantizando una respuesta contundente y efectiva frente a este grave delito.

Asimismo, la iniciativa para crear tribunales especializados está orientada a brindar un acceso más ágil y justo a la justicia para las víctimas de violencia de género, con personal capacitado y procesos dedicados que aseguren la debida atención y protección.

Estas propuestas se suman a un conjunto de iniciativas presentadas por el legislador, elaboradas con rigor técnico y desde el contacto directo con las necesidades del territorio nacional y estatal.

Alex Domínguez ha subrayado que su trabajo legislativo va más allá de hacer un frente opositor; se trata de construir soluciones tangibles que impacten positivamente en la vida de los ciudadanos.

Cabe destacar que el diputado presentará de manera formal este primer Informe Legislativo el próximo 18 de octubre de 2025, a las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones, donde detallará el avance y compromiso de esta primera etapa en el Congreso de la Unión.