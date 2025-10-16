Emily Ratajkowski deslumbra en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La actriz y modelo Emily Ratajkowski hizo su debut en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, brillando con un conjunto lila pálido, tacones y guantes adornados con cristales, complementados con alas tridimensionales con forma de orquídea. Entre bastidores, fue captada preparándose con maquillaje y peinado, mostrando la misma presencia deslumbrante que exhibió en la pasarela.

El desfile reunió tanto íconos veteranos como nuevas caras, incluyendo a Gigi y Bella Hadid, Adriana Lima y Irina Shayk, mientras artistas como Missy Elliott, Karol G, Madison Beer y el grupo TWICE ofrecieron actuaciones en vivo. Para Emily, este desfile marca un hito en su carrera: pasar de colaboraciones con la marca a formar parte de su circuito más emblemático, dejando claro que llegó a destacar.

Previo al desfile, Emily fue captada entre bastidores involucrada en los preparativos de maquillaje y peinado, siempre con una presencia deslumbrante.

Se le vio modelando una bata característica del show junto a otras modelos, vistiendo sujetadores push-up de Victoria’s Secret, mientras el ambiente se impregnaba de la energía típica de los momentos previos al evento.