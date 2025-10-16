Amenaza Trump e Israel de volver a la guerra si Hamás incumple

Fuente: Excelsior

Por: Oswaldo Rojas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles a la CNN que consideraría la posibilidad de permitir que las fuerzas israelíes reanuden los combates en Gaza si Hamás no cumple su parte del acuerdo de alto el fuego.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó por la noche que su país reanudará los combates en la Franja de Gaza si Hamás no respeta el acuerdo de cese el fuego, según un comunicado de su oficina.

Si Hamás rechaza respetar el acuerdo, Israel, en coordinación con Estados Unidos, reanudará los combates y actuará para una derrota total de Hamás”, señaló el comunicado.

Katz reaccionaba al anuncio del grupo islamista palestino, que antes dijo haber entregado todos los restos de los rehenes en Gaza a los que pudo acceder, lo que según el ministro israelí es una violación del acuerdo que estipula que “Hamás debe entregar todos los rehenes muertos que tengan”.