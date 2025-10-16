Abre Estado nuevo camino hacia la comunidad de Somarachi, en Guachochi

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, concluyó la construcción de un nuevo camino hacia la comunidad indígena de Somarachi, en el municipio de Guachochi, una obra esperada por los habitantes de la región.

La obra estuvo a cargo del Departamento de Mecanización y tiene una longitud 6 kilómetros. Además se abrieron 1.5 kilómetros adicionales hacia la pista de aterrizaje, en beneficio de los 250 habitantes de la localidad.

La apertura de esta senda representa un avance para las familias rarámuri de Somarachi, al reducir el tiempo de traslado hacia la cabecera municipal, mejorar las condiciones de transporte y disminuir riesgos asociados a la movilidad.