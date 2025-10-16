Sensibiliza Municipio sobre el cáncer de mama a mujeres en empresas de Chihuahua Capital

En el marco del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), lleva pláticas informativas y de concientización a diversas empresas de la Capital, con el objetivo de promover la detección oportuna y el autocuidado entre las trabajadoras.

Durante estas sesiones, personal del IMM compartió información sobre la importancia de la autoexploración mamaria, los factores de riesgo, así como los servicios gratuitos de orientación y canalización médica a las mujeres que lo requieran.

Las empresas que han recibido la capacitación son: Resideo, Safran cabin, Delegación ISSSTE, FIH, Precisión Omega. Así mismo se continuará con estas actividades durante todo el mes de octubre, en otras como Miscelec, Xylem, Pace Industries, entre otras.

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal para acercar la información y los servicios de salud a los espacios laborales, fomentando una cultura de prevención que puede salvar vidas.

Para más información de estas pláticas puedes comunicarte al 072 en la extensión 2615 de lunes a viernes, de 8:00 am a 3:00 pm.