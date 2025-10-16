Debe cada congreso modificar cobros de recargos y accesorios de automovilistas: Morena

El diputado por Morena Cuauhtémoc Estrada, de nueva cuenta fue cuestionado sobre los recargos y accesorios vehiculares, y en un comparativo con otras entidades subrayó que debe cada congreso analizar y decidir si se modifican o no, más allá de lo que el Estado proponga.

“Están carísimos, los accesorios a automovilistas, multas recargos son carísimos, hay cantidades de hasta 15 mil qué se puede hacer cambiar la ley de ingresos, quiera o no el ejecutivo si el legislativo vota por mayoría cambiar los montos por ejemplo de la revalidación vehicular, costos del transporte o cualquier otro detalle, son cantidades que van a cambiar y nos tendremos que pronunciar las fracciones políticas lo vamos a ver pronto se va a discutir en diciembre”.

Señaló que el Gobierno del Estado comete abusos de cobro a los automovilistas que adeudan los derechos vehiculares de un año, con cobros de hasta 12 mil pesos, cuando de manera original serían superiores a 3 mil pesos.

Criticó a la diputada panista Xóchitl Contreras, quien acusó un afán recaudatorio del engomado ecológico del Municipio de Juárez, siendo que la administración estatal “carga la mano al ciudadano” bajo conceptos cuestionables en las leyes de ingresos.