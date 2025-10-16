Presenta Cine del Rejón su cartelera de octubre con un ciclo especial dedicado a Tim Burton

El Gobierno Municipal, a través del Instituto de Cultura del Municipio, invita a disfrutar de la cartelera de octubre del Cine del Rejón, que este mes presenta un ciclo especial dedicado al reconocido director Tim Burton, con dos funciones para toda la familia y entrada completamente libre.

El ciclo inicia el viernes 17 de octubre a las 6:00 p.m. con la proyección de “Beetlejuice”, una de las películas más emblemáticas del cine fantástico, que combina humor, estética gótica y una narrativa que ha trascendido generaciones.

La programación continúa el sábado 18 de octubre a las 5:00 p.m. con “El cadáver de la novia”, una animación que retrata la inconfundible estética visual de Burton, abordando temas como el amor, la vida y la muerte desde una mirada poética y entrañable.

Ambas funciones se realizarán en el Cine del Rejón, un espacio impulsado por el Gobierno Municipal a través del Instituto de Cultura con el objetivo de acercar el séptimo arte a las familias chihuahuenses y fortalecer la oferta cultural gratuita en la ciudad.

Con este ciclo especial, el Gobierno Municipal busca fomentar el gusto por el cine como una forma de encuentro y convivencia, ofreciendo proyecciones seguras, al aire libre y accesibles para todo público.

Municipio invita a las familias a disfrutar de estas funciones, todas gratuitas y de clasificación “A”, llevar a su familia, pareja o simplemente solo y vivir una experiencia cinematográfica única en el Cine del Rejón.