Aircom Grup inaugura planta en Chihuahua con inversión de 24 millones de dólares

Con una inversión de 24 millones de dólares, la empresa europea Aircom Grup, especializada en soluciones de movilidad y seguridad, inauguró su primera planta en Chihuahua, marcando el inicio de sus operaciones en la región.

La nueva instalación estará enfocada en la producción de componentes esenciales para la seguridad vehicular, principalmente kits de reparación de neumáticos incluyen compresores y selladores, además de otros productos relacionados con la movilidad segura.

La llegada de Aircom Grup representa un importante impulso económico y laboral para la capital del estado. En su primera etapa, la compañía prevé la creación de 200 empleos directos, con la proyección de alcanzar hasta 500 puestos conforme avance su expansión, de los cuales 100 corresponderán a personal administrativo.

Con esta inversión, Chihuahua se consolida como un polo estratégico para la industria automotriz y de manufactura avanzada, fortaleciendo su competitividad en el mercado internacional.