Capacita Municipio a profesionistas y estudiantes con la nueva versión de la plataforma SIGMUN

El Gobierno Municipal, a través de la Tesorería, se encuentra realizando capacitaciones a profesionistas y estudiantes sobre el uso de la nueva actualización del Sistema de Información Geográfica del Municipio, a fin de que puedan usar con mayor facilidad las nuevas funciones que la plataforma tiene.

Algunas de las instancias que ya han sido capacitadas son la Barra de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, así como alumnos de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Universidad La Salle (ULSA) y del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño (ISAD), quienes hacen uso diario del SIGMUN.

Durante las sesiones, los participantes conocieron las nuevas funcionalidades del SIGMUN, entre ellas los formatos descargables de información geográfica, la interfaz simplificada para consulta pública; además, ahora permite la conectividad con bases de datos municipales que optimizan los procesos de actualización y análisis de información territorial.

Cabe mencionar que, el SIGMUN es una plataforma disponible para todo el público, y con esta actualización, se busca acercar los datos especiales a la ciudadanía y a los profesionistas, para que la información del territorio esté al alcance de todos y contribuya a la transparencia y a la toma de decisiones.

El SIGMUN es una herramienta que consolida la información territorial y catastral del municipio, permitiendo a los usuarios acceder a datos actualizados de manera práctica, visual e intuitiva. La plataforma se encuentra disponible de forma gratuita en la página oficial del municipio: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/.

Para las y los interesados en recibir una capacitación, ya sea grupal o individual, pueden comunicarse al 072, extensión 7142, en un horario de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y los viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.