Atenderá Maru desastres por lluvias en Juárez

La gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció que este martes sostendrá una reunión con su Gabinete Estatal para definir medidas de apoyo a las familias afectadas por las lluvias registradas la noche anterior.

Campos Galván adelantó que podría desplazarse personalmente a las zonas afectadas para evaluar las necesidades de la población y supervisar los apoyos que se otorguen.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, informó que las precipitaciones provocaron inundaciones en Ciudad Juárez, donde lamentablemente una persona perdió la vida. El Gobierno del Estado brindará apoyo económico a la familia para cubrir los gastos funerarios.

En Nuevo Casas Grandes, señaló De la Peña, las lluvias afectaron colonias como Juárez y Cuauhtémoc, donde las brigadas de emergencia aún esperan que disminuya el nivel del agua antes de poder acceder y evaluar los daños.