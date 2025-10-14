Kenia Os arremete contra Carmen Campuzano

fuente: ecelsior

Kenia Os no dudó en expresar su apoyo a Peso Pluma luego de que surgieran críticas hacia él por haber sido nombrado embajador de la moda en Nueva York. La cantante respondió de forma irónica a los comentarios que hizo la modelo Carmen Campuzano, quien puso en duda que el intérprete de corridos tumbados represente un verdadero ícono de la moda.

La polémica comenzó tras el anuncio realizado por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), que decidió destacar a Peso Pluma como embajador de México durante la edición 2025 de la Semana de la Moda de Nueva York.

Peso Pluma, elegido como figura mexicana de la moda

Durante uno de los eventos más importantes de la moda internacional, Peso Pluma fue reconocido por su estilo y presencia, que ha destacado en alfombras rojas y desfiles de marcas reconocidas como Thom Browne.

Su inclinación por la estética conocida como “old money” lo ha llevado a sobresalir, y el CFDA quiso reflejar esa proyección al incluirlo como representante de México.

Aunque su carrera está ligada principalmente a la música, el cantante ha tenido un crecimiento visible en la industria de la moda.

Su presencia en pasarelas internacionales ha llamado la atención tanto de los medios como de diseñadores, lo que respaldó su elección como embajador de la moda.

Carmen Campuzano critica a Peso Pluma

A pesar del reconocimiento que recibió el cantante, no todos estuvieron de acuerdo con la decisión. Carmen Campuzano, reconocida modelo mexicana, fue una de las voces más críticas al nombramiento.

“No puedo creer que lo nombren embajador de moda allá en Nueva York a Peso Pluma porque no creo que sea un ícono de la moda”, dijo en una entrevista.

Campuzano también cuestionó los méritos que respaldan este reconocimiento al cantante.

“No creo que traiga un legado, una trayectoria padre para decir ‘él es el indicado’; entonces, no sé por qué lo habrán escogido”.

Kenia Os defiende a Peso Pluma con una respuesta sarcástica

Después de estas declaraciones, la reacción de Kenia Os no tardó en llegar. La cantante fue abordada por varios medios de comunicación y al ser consultada sobre la opinión de Campuzano, respondió de manera breve pero contundente:

“Ay pues pobre, a la otra la invitamos. Le enviamos la invitación”, dijo con tono irónico.

Durante la Semana de la Moda en Nueva York, Kenia Os acompañó a Peso Pluma, demostrando el apoyo que mantiene hacia su pareja, tanto en lo personal como en el plano profesional.