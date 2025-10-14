Analizan Marco Bonilla y hoteleros del estado estrategias para mejorar el turismo

El alcalde Marco Bonilla, se reunió con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Chihuahua, para analizar con ellos estrategias que abonen al fomento económico por medio del turismo y con ello el aumento de la ocupación hotelera.

Marco Bonilla detalló algunos retos próximos para el desarrollo de la capital que es contar con infraestructura con mayor competitividad, apostarle al buen desarrollo de la urbanización, así como a salud, educación, deporte y cultura.

Asimismo, el Alcalde destacó que se ha trabajado por la competitividad de la ciudad, lo cual se refleja también en la atracción de inversiones y turismo, y uno de los resultados es que la ciudad se ha convertido en la quinta más competitiva a nivel nacional, la segunda con mejor calidad de vida y la primera en innovación.

Detalló que una de las iniciativas que se tiene, es apostarle a la marca de la ciudad que “Chihuahua Capital” que es para ofertar productos locales para el fomento de la economía chihuahuense.

Analizaron que, a nivel nacional, el 8 por ciento del PIB es el turismo, un sector muy importante, y desde la capital del estado grande, se aporta grandemente a este sector.

Bonilla, compartió que entre las acciones que se han realizado por el turismo en la ciudad es la instalación de rutas turísticas, el impulso del turismo infantil, el fortalecimiento de las ex haciendas, atracción de congresos y foros internacionales, entre otros.

Dentro de este espacio, analizaron los próximos eventos para fomento turístico en la capital como CUULInaria que tendrá lugar en noviembre, el cual es reconocido a nivel nacional; además abordaron la importancia del zoológico de Aldama y de cómo fomenta el turismo, entre otras.

Finalmente, como parte de este evento, acordaron trabajar de forma unida, para fomentar dichas estrategias y algunos eventos del Gobierno Municipal y otros que ayuden a fomentar la cantidad de turistas que vienen a Chihuahua.