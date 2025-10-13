Deja FICUU 2025 derrama económica de 28 mdp

El Gobierno Municipal, informa que el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) edición 2025, culminó con éxito, tras varios días de intensa actividad cultural y artística que llenaron de vida los espacios públicos de la capital, con más de 63 mil asistentes durante todas sus jornadas, consolidándose como uno de los encuentros culturales más esperados del año.

Dicho evento organizado por el Instituto de Cultura del Municipio, destacó por su diversidad de propuestas y su impacto en la economía local, con una derrama económica de 28 millones de pesos, resultado de la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes, la venta en comercios y el movimiento generado en torno a los espectáculos.

El FICUU Urbano, celebrado el 4 y 5 de octubre, marcó el inicio del festival con una gran respuesta del público. En distintos puntos del Centro Histórico, más de 26 artistas locales ofrecieron presentaciones de danza, teatro urbano, música y muralismo, sumando una asistencia aproximada de 7 mil personas.

Durante los días siguientes, el parque El Palomar se convirtió en el escenario principal de grandes espectáculos musicales, con la Orquesta Anime, integrada por músicos del Conservatorio de Música de Chihuahua, presentó un concierto sinfónico que mezcló melodías clásicas con temas icónicos del anime japonés, al cual asistieron 5 mil chihuahuenses.

Posteriormente, el espectáculo “Mentiras, el Musical en Concierto” reunió a más de 8 mil 500 personas que corearon clásicos de la música pop en español, interpretados por Lucía Madariaga, María Elisa Gallegos, Marcelo Carraro, Jimena Cornejo y Regina Velarde, en una noche que unió a distintas generaciones en una sola voz.

El festival continuó con la presentación internacional de William Close & The Earth Harp Collective, quienes ofrecieron un espectáculo único con su monumental arpa gigante, acompañada de un ensamble de músicos que cautivó a más de 2 mil 500 asistentes. La velada fue descrita como una experiencia sensorial inolvidable, en la que la música y la innovación se fusionaron para dejar huella en el público chihuahuense.

El cierre del FICUU 2025 estuvo a cargo de Alejandro Sanz, quien reunió a 40 mil personas aproximadamente en la Plaza del Ángel. El cantautor español ofreció un concierto gratuito, al que las familias acudieron desde temprano para asegurar un buen lugar. La multitud coreó sus más grandes éxitos en una noche que se vivió con emoción, gratitud y alegría, consolidando al FICUU como un evento de clase internacional que promueve la convivencia y el acceso a la cultura para todos.

El Gobierno Municipal, agradece a todas y todos los que fueron parte de estos eventos y experiencias culturales que tuvieron el objetivo de conmemorar el 316 aniversario de la Heroica Ciudad de Chihuahua.