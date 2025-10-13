Captura SSPE a cinco objetivos prioritarios nacionales tras operativo en Moris

Derivado del operativo estratégico realizado el 9 de octubre en el municipio de Moris por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en el que nueve personas fueron detenidas por su presunta participación en hechos delictivos, cinco de ellas fueron identificadas como objetivos prioritarios a nivel nacional, considerados generadores de violencia en la región serrana.

La acción se realizó en seguimiento al ataque armado del pasado 7 de octubre, en el que tres agentes estatales perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Como resultado de las investigaciones derivadas del operativo, los detenidos fueron dictados formal prisión por los delitos de portación de armas de fuego, posesión de cartuchos, narcomenudeo y asociación delictuosa.

Entre los principales implicados se encuentra Rafael “N”, de 40 años, originario de Navojoa, Sonora, identificado como generador de violencia en el denominado Triángulo Dorado; Adrián “N”, de 26 años, de Uruachi, Chihuahua, señalado como jefe de sicarios y partícipe directo en la agresión contra los elementos estatales; y Michel Jimena “N”, de 19 años, originaria de Chihuahua, hermana de Adrián “N”.

También fueron capturados Diego “N”, de 51 años, quien se encargaba de alterar vehículos robados mediante blindaje artesanal o modificación de serie, y Óscar Alexis “N”, de 22 años, con orden de aprehensión vigente emitida por la Fiscalía General de la República en Sonora.

El Secretario Gilberto Loya Chávez destacó que la detención de estos cinco objetivos prioritarios representa un golpe contundente contra las estructuras criminales con presencia en la sierra. Reiteró que en Chihuahua no habrá tregua frente a quienes atenten contra la seguridad de la ciudadanía, y que la corporación estatal continuará actuando con firmeza, estrategia y legalidad para garantizar la paz.