Realizan excavaciones para construcción del Paso Superior Vialidad Los Nogales

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, trabaja en las primeras excavaciones para la construcción del Paso Superior Vialidad Los Nogales, uno de los proyectos insignia de la actual administración que fortalecerá la circulación vehicular en el norte de la ciudad.

De acuerdo con el plan de trabajo establecido para las cimentaciones del paso superior, actualmente se realizan excavaciones para posteriormente afinar y compactar el terreno donde se colocarán los estribos. Así mismo se está reubicando parte del alcantarillado.

Debido a estas labores, se exhorta a la ciudadanía a transitar con precaución por el cuerpo sur de la Vialidad Los Nogales, ya que existe una reducción de tres a dos carriles en el tramo que va de la calle Luis R. Garza a la avenida de las Industrias, en sentido poniente-oriente.

Como ruta alterna, quienes circulan por la Vialidad Los Nogales pueden tomar la avenida Sosa Vera hacia la avenida Dostoyevski.

Con una inversión superior a 200 millones de pesos, esta obra beneficiará anualmente a 350 mil ciudadanos que transitan diariamente por la zona, permitiendo en el futuro reducir hasta en un 83 por ciento los tiempos en el cruce, disminuir en un 67 por ciento el consumo de combustible y reducir en un 66 por ciento las emisiones contaminantes.

Estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno Municipal con las familias chihuahuenses al garantizar traslados más ágiles y seguros, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.