Clausura Gobernación Municipal siete establecimientos en semana del 6 al 12 de octubre

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del H. Ayuntamiento, informa que del 6 al 12 de octubre se inspeccionaron 350 locales y establecimientos de la ciudad donde se levantaron 85 actas administrativas por diversos motivos y siete clausuras en total.

Las clausuras realizadas corresponden a los siguientes establecimientos:

Barbería Bandidos, por falta de permiso para la venta de bebidas alcohólicas.

Restaurante bar Kokoro Kitzen, por falta de diversos documentos.

Restaurante bar Dionisio, por falta de revalidación anual de licencia y dictamen de Protección Civil.

Licorería en tienda de autoservicio OXXO Quintas, por falta de revalidación anual de licencia, licencia de funcionamiento, programa interno de Protección Civil y otros requisitos.

Restaurante bar Amigos Bardos, por operar fuera de horario establecido.

Cantina La Fama, por operar fuera de horario y falta de diversa documentación.

Salón de fiesta Cuba Libre por falta de revalidación anual.

La Subdirección de Gobernación mantiene activa una célula preventiva conformada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con el propósito de garantizar el orden y el sano desarrollo de las actividades comerciales nocturnas, así como prevenir la venta y consumo de sustancias prohibidas.

El Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con la aplicación de la ley, la seguridad y la convivencia responsable en los establecimientos de la ciudad.