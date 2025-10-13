Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad

La gobernadora Maru Campos encabezó la sesión de este lunes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, en la que autoridades de los tres niveles de Gobierno analizaron los avances alcanzados en materia de combate a la criminalidad en la entidad.

Los presentes acordaron además la implementación de acciones, enfocadas en atender las causas de la comisión de delitos de jóvenes.

Asistieron a esta sesión de trabajo el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya; y los generales Felipe González Moreno y Jorge Alejandro Gutiérrez, comandantes de las zonas militares 5/a y 42/a, respectivamente

También estuvieron el delegado de la Fiscalía General de la República, Ramón Badillo; el coordinador de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila; la delegada de programas del Bienestar, Mayra Chávez, y la representante del Instituto Nacional de Migración, Zaira Carrasco.