Nuevos Bowí sí son compatibles: Estado

Luego de que circulara en redes sociales un video que mostraba presuntas fallas en las puertas de los nuevos camiones del sistema Bowí, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, aclaró que las unidades sí fueron diseñadas para acoplarse correctamente con las estaciones del sistema de transporte, y que el desfase observado se debe únicamente al periodo de adaptación de los choferes.

De la Peña explicó que la adquisición de las unidades, con una inversión de 315 millones de pesos, se realizó tras un análisis técnico detallado y con el acompañamiento de especialistas colombianos, quienes propusieron un nuevo diseño de puertas para agilizar el ascenso y descenso de pasajeros.

“Hicimos una compra responsable, con sustento técnico. Este modelo ya se ha aplicado con éxito en otras ciudades, incluso en Juárez. Antes, los camiones tenían las puertas separadas; ahora se unificaron para hacer más fluido el movimiento de los usuarios”, señaló el funcionario.

El secretario agregó que las pruebas realizadas confirman que las puertas embonan correctamente en ancho y altura, aunque el diseño puede dar la impresión de una sola entrada cuando en realidad se trata de dos accesos integrados.

“Las unidades operan de manera adecuada; quizá algunos conductores, por la costumbre de los camiones anteriores, no alinearon bien el vehículo, pero las medidas coinciden perfectamente”, precisó.

La Secretaría General de Gobierno reconoció que la estación Independencia presenta algunos detalles que serán atendidos por el área técnica del sistema Bowí para garantizar su pleno funcionamiento.

Finalmente, De la Peña destacó que los nuevos camiones representan un avance tecnológico y operativo respecto a las unidades anteriores y reiteró el compromiso del Gobierno del Estado con la modernización del transporte público y la mejora en la experiencia de los usuarios.