Congreso refuerza la prevención del embarazo adolescente

El Congreso de Chihuahua en aras de fortalecer las acciones para la prevención del embarazo adolescente y protección integral de adolescentes, reformó las leyes de Educación, de Asistencia Social Pública y Privada, la que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y la de Salud, todos ordenamientos del Estado de Chihuahua.

La diputada Yesenia Reyes Calzadíaz, señaló en la exposición del dictamen de la Comisión de Salud, que la prevención del embarazo entre las adolescentes y la mortalidad y morbilidad relacionadas con el embarazo son fundamentales para lograr resultados positivos en la salud a lo largo de la vida, y son imprescindibles para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, relacionados con la salud materna y neonatal.

Ahora bien, resaltó que estudios de factores de riesgo y protección relacionados con el embarazo en la adolescencia indican que, las madres adolescentes (de 10 a 19 años) tienen mayor riesgo de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas, que las mujeres de 20 a 24 años, y los bebés de madres adolescentes, tienen un mayor riesgo de padecer bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y afección neonatal grave.

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha exhortado a los países a abordar eficazmente el embarazo en la adolescencia en el contexto de sus programas nacionales, así como para prevenir el matrimonio infantil y proporcionar atención y apoyo a las adolescentes casadas.

Con las adecuaciones realizadas, se busca garantizar la igualdad de oportunidades para las jóvenes que atraviesan un embarazo, asegurando su acceso y permanencia en el sistema educativo, así como la protección integral de su salud y bienestar.

Para ello, la autoridad educativa deberá entre otras cuestiones, asegurar en todo momento un trato digno y libre de discriminación a las mujeres estudiantes en el sistema estatal, asimismo, la Autoridad Educativa Estatal establecerá de manera efectiva y verificable el apoyo académico correspondiente, dentro de las instituciones escolares, especialmente en aquellos casos en que, por razones médicas derivadas del embarazo o parto, se vean imposibilitadas de asistir regularmente. Dicho apoyo deberá permitir su participación, en la medida de sus posibilidades y sin riesgo para su salud, en las actividades educativas y recreativas del plantel.

Asimismo, implementará las medidas administrativas necesarias para garantizar que la adolescente embarazada reciba atención académica y orientación correspondientes a su nivel de estudios, designándole a personal calificado del plantel donde cursa sus estudios, quien deberá apoyarla y supervisarla en su avance académico para facilitar la continuidad y conclusión de su educación.

Cabe mencionar que la iniciativa fue presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

