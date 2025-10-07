Invitan a ser parte del “Consejo Anticorrupción”

El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a participar en la conformación del nuevo Consejo Municipal Anticorrupción, que estará integrado por cinco representantes de la sociedad civil y cuatro funcionarios públicos municipales. Entre los integrantes del sector público se encuentran la titular del Órgano Interno de Control (OIC), el presidente de la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento, la titular de la Oficialía Mayor y la responsable de la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos.

Los consejeros ciudadanos desempeñarán su cargo de manera honorífica y sin recibir remuneración durante un periodo de tres años, con posibilidad de renovación escalonada. En esta primera integración, los cinco representantes de la sociedad civil serán seleccionados mediante insaculación: dos cumplirán un encargo de dos años y otros dos de cuatro años.

Entre los requisitos para participar destacan ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, residir en el municipio, contar con experiencia en transparencia, rendición de cuentas o prevención de la corrupción, y no haber ocupado recientemente cargos públicos o dirigencias partidistas.

La recepción de documentos estará abierta hasta el 27 de octubre de 2025, de manera presencial en el Órgano Interno de Control (Calle Valentín Gómez Farías No. 212, Col. Centro) o de forma electrónica a través del formulario disponible en la Gaceta Municipal.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 614 204-80-00, extensiones 6668 y 6682.