Intensifica Policía Municipal operativos de vigilancia en la ciudad

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a los chihuahuenses, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) intensificó los operativos de patrullaje y vigilancia en las distintas zonas de la ciudad, como parte de las acciones permanentes de prevención del delito.

Durante los recorridos, elementos de la corporación realizan presencia constante en colonias, parques, centros comerciales y zonas de alta afluencia para inhibir conductas delictivas, atender reportes ciudadanos y mantener una comunicación directa con los vecinos para conocer sus necesidades en materia de seguridad.

Agentes tanto del despliegue operativo, Inteligencia y la Subdirección Táctica están enfocados a recorrer las calles de toda la ciudad con el objetivo de inhibir conductas delictivas, atender reportes ciudadanos de manera oportuna y reforzar la confianza entre la ciudadanía con mayor presencia policial.

De igual manera, la función policía se ve reforzada por la denuncia ciudadana, por ello la autoridad municipal, exhorta a la población a continuar colaborando con la corporación utilizando las aplicaciones Marca el Cambio y Yo Segura, así como la línea de emergencia 9-1-1, para reportar cualquier situación de riesgo o emergencia que afecte la tranquilidad de la comunidad.

Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno Municipal mantener una ciudad segura, donde las familias puedan convivir y desarrollarse en un ambiente seguro y confiable.