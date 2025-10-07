Realizarán Conecta Chihuahua para impulsar MiPyMES

Con el propósito de fortalecer el crecimiento y la profesionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, el Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y Coparmex, llevará a cabo Conecta Chihuahua 2025 los días 30 y 31 de octubre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la capital.

Guillermo Quintana Chávez, director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, señaló que el encuentro refleja el compromiso de la administración estatal con el impulso al sector productivo local, ofreciendo espacios de vinculación, capacitación y acompañamiento que fomenten la generación de empleos y consoliden a Chihuahua como referente en desarrollo empresarial.

El evento espera reunir a más de 600 asistentes y contará con la participación de 17 cadenas comerciales, entre ellas S-Mart, Soriana y Oxxo, que abrirán oportunidades de negocio y colaboración para emprendedores y empresarios locales.