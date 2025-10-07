Exhorta PC Municipal a practicar senderismo responsable

La Coordinación Municipal de Protección Civil invita a la ciudadanía que practica senderismo en cerros, brechas y zonas rurales a hacerlo de manera segura y responsable, con el propósito de prevenir accidentes y disfrutar de esta actividad en condiciones adecuadas.

La dependencia municipal recomienda planear cada recorrido con anticipación, verificar las condiciones del terreno y del clima antes de salir, así como avisar a familiares o amigos el destino y hora aproximada de regreso.

Asimismo, se exhorta a:

Utilizar ropa y calzado adecuados al tipo de terreno.

Llevar agua suficiente, alimentos ligeros, linterna y botiquín de primeros auxilios.

Mantenerse en senderos marcados y conocidos.

Evitar salir en solitario o durante la noche.

En caso de detectar condiciones climáticas adversas, reprogramar la salida y no exponerse a riesgos innecesarios. Protección Civil Municipal recuerda que en caso de emergencia se puede solicitar apoyo inmediato a través del 9-1-1, brindando la ubicación y condiciones del entorno.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso con la seguridad de las y los chihuahuenses, fomentando una cultura de prevención y respeto por la naturaleza en todas las actividades al aire libre.