Ataca EUA otro bote frente a la costa de Venezuela y mata a cuatro personas

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo otro ataque contra un bote que se desplazaba en el Caribe y que las autoridades consideraron una “embarcación de narcotráfico” la mañana de este viernes, anunció el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, en una publicación en redes sociales. El ataque mató a las cuatro personas que estaban a bordo, según Hegseth.

El ataque marca al menos el cuarto ataque militar estadounidense conocido en el Caribe desde principios de septiembre, todos los cuales han tenido como objetivo embarcaciones que el gobierno de EE.UU. afirma están “afiliadas” a cárteles de la droga que Estados Unidos designó como organizaciones terroristas en los últimos meses.

Hegseth publicó en X este viernes que por orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, dirigió el “ataque letal y cinético contra una embarcación de narcotráfico afiliada a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos”.

El ataque tuvo lugar en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela, escribió Hegseth, un movimiento que podría aumentar aún más las tensiones entre Estados Unidos y el régimen venezolano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el martes que está preparando una declaración de estado de emergencia para proteger a su país en caso de un ataque militar estadounidense. CNN contactó al gobierno de Venezuela para conocer su postura respecto al ataque de este viernes y espera respuesta.

Hegseth no dijo con qué organización terrorista supuestamente estaba afiliado el bote, pero agregó que “nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que esta embarcación traficaba narcóticos, las personas a bordo eran narcoterroristas y operaban en una ruta de tránsito de narcotráfico conocida”. Alegó que el barco “transportaba una cantidad sustancial de narcóticos, con destino a EE.UU. para envenenar a nuestro pueblo”.

La administración de Trump ha argumentado previamente que otras embarcaciones que ha atacado también se dirigían a Estados Unidos, lo que requería acción militar urgente. Sin embargo, al menos una embarcación atacada por las Fuerzas Armadas estadounidenses el mes pasado había dado la vuelta antes de ser alcanzada, informó CNN, lo que indica que no representaba una amenaza inminente para EE.UU. ni sus fuerzas.

Tras el primer ataque de este tipo por parte de Estados Unidos el 2 de septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, inicialmente dijo que era probable que la embarcación se dirigiera hacia Trinidad o a algún otro lugar del Caribe.