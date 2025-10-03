Así es el nuevo álbum de Taylor Swift “The Life Of A Showgirl”

Fuente: Ambito

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, durante la medianoche de este viernes. El disco, compuesto por 12 canciones, inaugura una nueva etapa artística en su carrera donde explora una estética teatral e inspirada en el universo de las mujeres del espectáculo.

La artista había señalado anteriormente que el álbum surgió durante “la época más feliz, loca e intensa” de su vida, atravesada por su relación con el jugador de la NFL Travis Kelce y su gira Eras Tour.

El disco, lanzado a la 1 de la mañana en Argentina, incluye 12 temas que abordan el amor, matrimonio, éxito y ajustes de cuentas. El primero, The Fate of Ophelia, superó 1.2 millones de reproducciones en YouTube pocas horas después del estreno. Otro de los temas más escuchados es The Life of a Showgirl, que da nombre al álbum y se ubica en la última posición de la lista. La canción cuenta con la colaboración de Sabrina Carpenter, quien acompañó a Taylor como telonera durante su gira.

La lista de canciones se completa con: Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin The Friendship, Actually Romantic, Wi$h Li$t, Wood, CANCELLED! y Honey.

El disco está disponible en todas las plataformas de streaming. Además, se pondrán a la venta ediciones físicas especiales.

The Life of a Showgirl en el cine

La artista volverá a los cines con “Taylor Swift: La fiesta de lanzamiento oficial de una Showgirl”. El evento, tendrá una duración de 89 minutos y se estrenará este 3 de octubre, coincidiendo con el estreno de su nuevo álbum. El evento estará disponible durante el fin de semana del lanzamiento, del 3 al 5 de octubre.

“Los invito a una velada ‘deslumbrante’, la Fiesta de Lanzamiento Oficial de una Showgirl: del 3 al 5 de octubre, solo en cines”, escribió Swift en redes sociales este viernes. “Podrán ver el estreno mundial exclusivo del videoclip de mi nuevo sencillo ‘The Fate of Ophelia’, junto con imágenes inéditas del detrás de cámaras de cómo lo hicimos, explicaciones paso a paso de qué inspiró esta música y los nuevos videos con las letras de mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl. Parece que es hora de quitarse ese atuendo de la gira Eras o ese cárdigan naranja… Las entradas ya están a la venta. Bailar es opcional, pero se anima mucho”.

La fiesta de lanzamiento, que se desarrollará únicamente en EEUU, incluirá el estreno mundial del videoclip del sencillo de Showgirl , “The Fate of Ophelia”. Los cines de Argentina y el resto de Latinoamérica no dieron detalles al respecto.