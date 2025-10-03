SNTE Sección 8 y Gobierno del Estado reconocen la invaluable labor del personal de apoyo y asistencia a la educación

En un acto de reconocimiento a la loable labor del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Educación y Deporte(SEyD), y de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), realizaron la entrega de estímulos por años de antigüedad al PAAE, destacando su compromiso y entrega en beneficio de la escuela pública.

Durante la ceremonia se reconoció al personal que ha cumplido 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y hasta 45 años de servicio, cuyo esfuerzo cotidiano garantiza la funcionalidad de cada instalación y la operatividad indispensable para el desarrollo del sistema educativo en el Estado.

Como parte de estos estímulos económicos se realizó una erogación superior a los 36 millones 685 mil pesos, lo que representa un respaldo tangible a la dedicación y trayectoria del personal educativo.

En su mensaje, el Secretario General de la Sección 8 del SNTE, Eduardo Antonio Zendejas Amparán, resaltó que

“El arduo trabajo del PAAE es muestra de ejemplo para toda la sociedad, ya que día con día cada una de las y los trabajadores son agentes sustanciales para el desarrollo y fortalecimiento de los centros escolares y oficinas, que honor caminar y trabajar a su lado por el bien de la escuela pública”.

Por su parte el Lic. Federico Acevedo Muñoz, Subsecretario de Planeación y Administración, en representación del Secretario de Educación y Deporte, agradeció el don de servicio con el que se conducen por el bien de la escuela pública.

En los próximos días también se estará llevando a cabo esta entrega en cada una de las regiones sindicales reconociendo en su totalidad a 1,266 trabajadores de la educación.