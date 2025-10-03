¡Precaución! Continúan la reducción de carriles en el Circuito Universitario por construcción de Trayecto Vial Seguro

A partir de este lunes 6 de octubre habrá afectaciones en el tramo sur-norte

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, emite una alerta vial por la reducción de carriles en el Circuito Universitario a la altura de la Facultad de Ingeniera de la UACH, en el sentido sur-norte debido a los trabajos de demolición de asfalto para la construcción de un paso peatonal pompeyano, como parte de la obra denominada Trayecto Vial Seguro.

La nueva reducción se aplicará en el carril derecho, por lo que la circulación vehicular se mantendrá por la vía de la izquierda.

Los trabajos mencionados iniciarán este lunes 6 de octubre y se llevarán a cabo en un horario de 8:00 a 17:00 horas, por lo que se pide a la ciudadanía circular con precaución por la zona a fin de velar por la integridad de los trabajadores, transeúntes y demás conductores.

Cabe señalar que, en este momento, también existe una afectación de carriles en el tramo del Circuito Universitario a la altura de la avenida Campo del Norte en el sentido norte-sur.

Con una inversión mayor a los 5 millones de pesos se realizará la construcción de banquetas y guarniciones para resguardar a los estudiantes al momento de transitar por el sector, corte y demolición de asfalto para la construcción de paso peatonal, colocación de señalización y semáforos peatonales con puch botón, paraderos de transporte público, carril para autobús donde el ciudadano pueda abordar y descender con seguridad y a su vez no obstruya carril de circulación, andador peatonal entre dos carriles y vuelta de retorno del Circuito Universitario a San Miguel El Grande.

Esta propuesta fue la segunda más votada del Distrito 12 con 15 mil 904 sufragios en la reciente edición del Presupuesto Participativo y tiene como objetivo garantizar que principalmente estudiantes y ciudadanos transiten de manera segura por el sector.

El Gobierno Municipal agradece la paciencia de la ciudadanía, reiterando que las molestias son temporales pero los beneficios serán permanentes.