¡Terror! evacúan Palacio de Gobierno por amenaza de bomba…o ¿Una mala broma?

La tarde de este viernes se vivió un episodio inusual en Palacio de Gobierno, luego de que se reportara una amenaza de bomba que obligó a evacuar a empleados y visitantes del edificio. En cuestión de minutos, los protocolos de seguridad fueron activados y personal de Protección Civil, junto con elementos de la Guardia Estatal, organizó la salida ordenada de todos los presentes.

Las personas fueron concentradas en la Plaza del Ángel, mientras que al exterior comenzaron a desplegarse corporaciones estatales y municipales que acordonaron las calles cercanas. El movimiento atrajo la atención de transeúntes y trabajadores de la zona, quienes observaron cómo la sede gubernamental quedaba completamente restringida al paso.

Aunque la tensión inicial generó preocupación, no faltaron los comentarios entre empleados y ciudadanos que señalaron con humor que la situación parecía más bien una excusa para cerrar temprano la oficina en pleno viernes.

En los próximos minutos, unidades especializadas realizarán la inspección del inmueble para confirmar si realmente existe algún artefacto explosivo o si la alerta resultó falsa.