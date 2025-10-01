Propone Tony Meléndez asignar apoyos del presupuesto 2026 a los ganaderos afectados con el cierre de la frontera con EU

El diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que se llevó a cabo la octava Reunión Ordinaria de la Comisión de Ganadería que integra en la Cámara de Diputados.

El legislador detalló que actualmente los ganaderos de Chihuahua y otros estados enfrentan una gran preocupación por el cierre de la frontera que ha afectado significativamente, destacando que el 76 por ciento de los ganaderos de Chihuahua tienen 60 animales o menos.

“La ganadería para ellos no es un sinónimo de riqueza, es un sinónimo de gente que ha laborado muchos años representando con orgullo lo que es ser ganadero,” expresó al informar que en el año 2020 se exportó un total de 544 mil 634 reses y ahora en 2025 el poco tiempo que se abrió la frontera solo enviaron 76 mil 496 animales.

También declaró que “estas familias están batallando con el tema económico hasta para darle de comer a sus animales, no hay ningún tipo de subsidio que les permita ayudarse tampoco con el tema veterinario. No es cosa menor el mantener estos animales.”

El legislador del PRI informó que vienen programas presidenciales para el sector ganadero pero que habrá una reducción para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); por ello pidió a los otros diputados que integran la comisión velar por el bien ciudadano y sin colores de distingos atender las necesidades para con el presupuesto de egresos del 2026 la SADER pueda tener recursos para atender la problemática del gusano barrenador sin que se afecten otros apoyos.

“Aplaudimos que estén tomando medidas en el aspecto sanitario de nuestro país,” reconoció Tony Meléndez al pedir trabajar sin intereses de partidos e invitando a todos a hacer un compromiso y evaluar continuamente que se está trabajando por el bien de los ganaderos no sólo de Chihuahua, sino también de otros estados.