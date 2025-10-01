Concluyen personas mayores talleres productivos de OXXO en Juárez

Que las personas mayores desarrollen nuevas habilidades, disfruten de actividades enriquecedoras y, al mismo tiempo, generen ingresos que fortalezcan su autonomía y bienestar, fue el propósito de los talleres productivos de OXXO, que hoy concluyeron con la graduación de 139 participantes.



La Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF), Rubí Enríquez, encabezó este evento en el que reconoció el invaluable aporte que las personas mayores han hecho para forjar la comunidad, destacando además que siguen siendo fuente de inspiración con este tipo de logros.



“Es un logro muy especial el que están teniendo ustedes, cualquiera de los talleres que hayan tomado es un símbolo de esfuerzo, dedicación, porque no es fácil tomar un curso, muchas veces vamos poniendo trabas en la vida, pero esta vez ustedes decidieron tomarlo y eso es lo que estamos festejando el día de hoy”, expresó la Presidenta del DIF.



Agradeció a la empresa OXXO por su compromiso con la comunidad juarense, al impulsar acciones que amplían las oportunidades de desarrollo y fortalecen la calidad de vida de las personas mayores.



Los talleres se llevaron a cabo en el Centro Educativo y de Capacitación “Huellas Mayores”, donde las y los participantes aprendieron sobre candy bar, gelatinas, jabones artesanales, velas, conservas y envasados, floristería, charcutería y embutidos.



En el evento también estuvieron presentes Lucía Chavira, Directora General del DIF; Lino Hernández, representante de las y los coordinadores de los CAM; y Amairani Escareño, responsable de cultura de OXXO

