Refuerzan vigilancia en unidades y estaciones del Bowi

Con la finalidad de brindar mayor seguridad y tranquilidad a los usuarios del transporte público, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), realizan operativos preventivos dentro de la ruta troncal del Bowi, tanto en las estaciones como a bordo de los camiones.

La corporación municipal informó que los oficiales se encuentran realizando entrevistas con los pasajeros, para conocer de primera mano sus necesidades en materia de seguridad y atender de manera oportuna cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse en sus traslados.

Dicho operativo de vigilancia permanente forma parte de un acuerdo de colaboración entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Operadora de Transporte Bowi, para que se realicen estos recorridos a distintas horas del día a lo largo del trayecto de toda la ruta troncal.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal, así como la Dirección de Seguridad Pública Municipal, reafirman su compromiso de proteger a la ciudadanía y generar espacios más seguros en beneficio de quienes diariamente utilizan este medio de transporte.