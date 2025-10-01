El campo mexicano no se vende, se defiende: PRI

Los diputados federales por Chihuahua del Partido Revolucionario Institucional, Graciela Ortiz, Tony Meléndez, Alex Domínguez y Noel Chávez, presentaron ante la Cámara de Diputados un exhorto urgente al Ejecutivo Federal para cerrar temporalmente la frontera sur del país a las importaciones de carne provenientes de Sudamérica, salvo que estas cumplan con estándares sanitarios equivalentes o superiores a los nacionales, así lo informó el propio dirigente del PRI Estatal.

Destacó que, en dicho exhorto, se posicionaron los siguientes puntos clave:

• Crisis en el sector cárnico: México registra un déficit comercial superior a 1,000 millones de dólares en carne, con importaciones récord que superan las exportaciones nacionales.

• Amenaza sanitaria: La entrada de carne desde países como Brasil, Argentina y Uruguay, muchas veces sin controles sanitarios rigurosos, pone en riesgo la sanidad animal y la seguridad alimentaria del país.

-Impacto económico: Las importaciones masivas y sin aranceles (amparadas en programas como el PACIC) erosionan los precios internos, afectan empleos rurales y debilitan a los productores nacionales.

-Competencia desleal: Mientras a México se le imponen restricciones sanitarias para exportar, como ocurrió con los recientes cierres por el gusano barrenador, se permite la entrada de carne extranjera sin reciprocidad en estándares.

Exigencia clara: El exhorto solicita al Ejecutivo que condicione el ingreso de carne extranjera al cumplimiento verificable de normas sanitarias mexicanas, priorizando la salud, la soberanía alimentaria y la economía del campo.

“El campo mexicano no aguanta más políticas que lo abandonan Exigimos reglas justas, comercio responsable y defensa total de nuestra sanidad animal y producción nacional”, afirmó Domínguez.

Esta propuesta busca fortalecer al productor mexicano, garantizar la inocuidad de los alimentos, y reducir la dependencia de carne importada, todo bajo un marco legal, sanitario y comercial justo; es por ello que somos enfáticos en decir que el campo mexicano no se vende, se defiende, concluyó.