Se iluminó de rosa Chihuahua capital en la lucha contra el cáncer de mama
Se iluminó de rosa Chihuahua capital en la lucha contra el cáncer de mama

En el marco del Mes Rosa, el Instituto Municipal de las Mujeres llevó a cabo una jornada especial de concientización sobre el cáncer de mama, con la realización de una feria de servicios en Plaza de Armas y la tradicional iluminación de rosa de edificios del Centro Histórico, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad.

La feria de servicios, que se desarrolló de 5:00 a 8:00 pm, ofreció atención médica y dental gratuita, asesorías jurídicas y otros servicios, además de recibir donaciones de cabello, gorros y sombreros destinados a mujeres que actualmente enfrentan un tratamiento contra el cáncer.

Durante el evento, se contó con la participación de 2 sobrevivientes de cáncer de mama, de “Grupo Reto”. Virna Pacheco, quien emocionó a los presentes al interpretar diversas melodías con su violín; y la Mtra. Judith Cristina Candia Sánchez compartió su testimonio de vida, relatando su experiencia como sobreviviente y resaltando la importancia del apoyo familiar y de la detección oportuna.

Los mensajes oficiales estuvieron a cargo de la C.P. Karina Aideé Olivas Maldonado, presidenta del DIF Municipal, y de la Mtra. Mónica Meléndez Ramírez, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, quienes subrayaron el compromiso del Gobierno Municipal en impulsar acciones de prevención, sensibilización y atención integral a la salud de las mujeres chihuahuenses.

“Hoy en México como gobierno y sociedad tenemos grandes reto, cada año mueren más de 8 mil mujeres a consecuencia de esta enfermedad, debemos de reforzar las campañas de atención, y compartir la importancia de la autoexploración para lograr una detección oportuna.” expresó Mónica Meléndez

La jornada concluyó con la iluminación rosa de la Presidencia Municipal y de los edificios emblemáticos del primer cuadro de la ciudad, como símbolo de solidaridad y esperanza en la lucha contra el cáncer de mama.

