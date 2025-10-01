Se iluminó de rosa Chihuahua capital en la lucha contra el cáncer de mama

En el marco del Mes Rosa, el Instituto Municipal de las Mujeres llevó a cabo una jornada especial de concientización sobre el cáncer de mama, con la realización de una feria de servicios en Plaza de Armas y la tradicional iluminación de rosa de edificios del Centro Histórico, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad.

La feria de servicios, que se desarrolló de 5:00 a 8:00 pm, ofreció atención médica y dental gratuita, asesorías jurídicas y otros servicios, además de recibir donaciones de cabello, gorros y sombreros destinados a mujeres que actualmente enfrentan un tratamiento contra el cáncer.

Durante el evento, se contó con la participación de 2 sobrevivientes de cáncer de mama, de “Grupo Reto”. Virna Pacheco, quien emocionó a los presentes al interpretar diversas melodías con su violín; y la Mtra. Judith Cristina Candia Sánchez compartió su testimonio de vida, relatando su experiencia como sobreviviente y resaltando la importancia del apoyo familiar y de la detección oportuna.

Los mensajes oficiales estuvieron a cargo de la C.P. Karina Aideé Olivas Maldonado, presidenta del DIF Municipal, y de la Mtra. Mónica Meléndez Ramírez, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, quienes subrayaron el compromiso del Gobierno Municipal en impulsar acciones de prevención, sensibilización y atención integral a la salud de las mujeres chihuahuenses.

“Hoy en México como gobierno y sociedad tenemos grandes reto, cada año mueren más de 8 mil mujeres a consecuencia de esta enfermedad, debemos de reforzar las campañas de atención, y compartir la importancia de la autoexploración para lograr una detección oportuna.” expresó Mónica Meléndez

La jornada concluyó con la iluminación rosa de la Presidencia Municipal y de los edificios emblemáticos del primer cuadro de la ciudad, como símbolo de solidaridad y esperanza en la lucha contra el cáncer de mama.